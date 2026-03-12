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Đợt tấn công đáp trả thứ 39 của Iran nhằm vào Mỹ - Israel

Đợt phản công thứ 39 của Iran đã nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Israel và các căn cứ của Mỹ trong khu vực.
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