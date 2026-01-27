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Đột kích cơ sở ngâm 3.000 tấn ốc bằng hóa chất ở TPHCM

Kiểm tra cơ sở sơ chế thực phẩm ở phường Bình Đông (TPHCM), cảnh sát phát hiện 3.000 tấn thịt ốc bươu ngâm trong hóa chất natri silicate (thường gọi là thủy tinh lỏng).
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