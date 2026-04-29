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Dòng xe ùn ứ tại khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM

Chiều 29/4, người dân rời TPHCM về quê nghỉ lễ 30/4-1/5 khiến một số tuyến đường cửa ngõ phía Tây ùn ứ, người dân chật vật di chuyển.
Đọc thêm : Người dân rời TPHCM về quê nghỉ lễ, cửa ngõ phía Tây ùn ứ