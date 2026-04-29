Người dân rời TPHCM về quê nghỉ lễ, cửa ngõ phía Tây ùn ứ

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, hơn 17h cùng ngày, khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng đột biến. Dòng xe nối dài trên các tuyến Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh… hướng về các tỉnh miền Tây. Có thời điểm xảy ra ùn ứ cục bộ, xe máy, ô tô di chuyển chậm, phải nhích từng chút một.

Trên đường Lê Khả Phiêu, nhiều người dân chạy xe máy chở theo hành lý lỉnh kỉnh, trang bị áo chống nắng, khẩu trang, kính râm kín mít để di chuyển dưới thời tiết nắng nóng.

Dòng xe ùn ứ tại khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM (Video: Hoàng Hướng).

Anh Nguyễn Văn Hải (SN 1997, quê Vĩnh Long) cho biết, sau giờ làm anh tranh thủ về phòng trọ thu xếp đồ đạc để kịp về quê nghỉ lễ. “Đợt lễ năm nay kéo dài 4 ngày nên tôi tranh thủ về sớm để có thêm thời gian bên gia đình, nghỉ ngơi sau thời gian làm việc bận rộn”, anh Hải chia sẻ.

Tại khu vực cầu vượt Bình Thuận (xã Tân Nhựt), lượng ô tô dồn về đông khiến cả hai hướng trên và dưới cầu đều quá tải, phương tiện di chuyển khó khăn.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại lối lên Cao tốc TPHCM - Trung Lương, khi lưu lượng xe tăng cao đột biến. Dòng phương tiện xếp hàng dài chờ nhập làn, di chuyển chậm do lượng xe đổ dồn cùng thời điểm.

Dòng xe ùn ứ tại khu vực cầu vượt Bình Thuận (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại lối lên cao tốc, lãnh đạo Trạm CSGT Tân Túc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) có mặt trực tiếp để chỉ đạo lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện vào cao tốc theo từng đợt nhằm giảm áp lực. Các tổ công tác cũng tăng cường tuần tra, kịp thời xử lý sự cố phát sinh, góp phần giữ giao thông thông suốt.

Ngoài khu vực lối lên cao tốc, lực lượng CSGT được tăng cường tại nhiều điểm nóng, chủ động điều tiết, phân luồng nhằm hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn cho người dân.

Dòng ô tô nối đuôi nhau vào cao tốc TPHCM - Trung Lương (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố dự báo diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc tại các cửa ngõ và trục đường chính.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phục vụ các hoạt động kỷ niệm, đơn vị đã xây dựng phương án phân luồng từ xa, đặc biệt tại các hướng ra vào thành phố và khu vực thường xuyên ùn tắc. Đồng thời, lực lượng CSGT khuyến cáo, người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình, thời gian di chuyển phù hợp để tránh ùn ứ trong giờ cao điểm.