Dòng người tấp nập hành hương về “Hoan châu đệ nhất danh lam”

(Dân trí) - Cứ sau dịp Tết cổ truyền, đông đảo bà con, phật tử từ nhiều tỉnh thành trong cả nước lại hành hương về chùa Hương Tích linh thiêng ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh để cầu một năm mới may mắn, an lành.