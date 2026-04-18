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Đồng Nai tháo dỡ 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị tháo dỡ 2 trạm thu phí T1, T2 trên quốc lộ 51.
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