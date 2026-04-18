Ùn tắc quốc lộ 51, Đồng Nai chỉ đạo khẩn

Ngày 18/4, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản chỉ đạo khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông do thi công sửa chữa mặt đường quốc lộ 51 qua tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá toàn diện việc tổ chức thi công, rào chắn, phân luồng giao thông trên tuyến quốc lộ 51; rà soát phương án tổ chức thi công, yêu cầu đơn vị thi công điều chỉnh biện pháp thi công phù hợp, bảo đảm vừa sửa chữa công trình vừa duy trì khả năng lưu thông tối đa.

CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông (Ảnh: Hoàng Bình).

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Xây dựng bố trí thi công theo khung giờ hợp lý (ưu tiên thi công ban đêm, giờ thấp điểm), không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Tăng cường thi công “3 ca, 4 kíp”, bổ sung máy móc, thiết bị, rút ngắn tối đa thời gian thi công, sớm hoàn thành dự án sửa chữa quốc lộ 51.

Nhằm giảm ùn tắc, UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, người điều tiết giao thông theo quy định; thu hẹp phạm vi rào chắn, thi công dứt điểm từng đoạn, không triển khai dàn trải gây ách tắc. Có phương án dự phòng xử lý tình huống phát sinh, đặc biệt trong giờ cao điểm và các ngày cuối tuần.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM tổ chức phân luồng từ sớm, từ xa để hướng dẫn các phương tiện chọn phương án lưu thông khác, hạn chế tập trung vào tuyến quốc lộ 51.

Quốc lộ 51 đoạn phường Tam Phước (Đồng Nai) ùn tắc trưa 18/4 (Ảnh: Hoàng Bình).

UBND tỉnh Đồng Nai còn chỉ đạo công an tỉnh tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông tại các điểm ùn tắc, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống gây mất an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 51.

Trước đó, báo Dân trí có bài phản ánh quốc lộ 51 kẹt xe nghiêm trọng do sửa đường, tháo dỡ trạm thu phí. Nhiều ngày qua, người dùng mạng xã hội cũng phản ánh quốc lộ 51 thường xuyên ùn tắc giao thông kéo dài do đơn vị thi công rào chắn đường.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, việc sửa chữa nằm trong kế hoạch năm 2026 trên toàn tuyến quốc lộ 51 qua địa bàn, nhằm đảm bảo an toàn cho trục giao thông huyết mạch nối TPHCM và khu vực cảng biển.

Từ đầu tháng 4, nhà thầu đã bóc dỡ, gia cố và thảm mới nhiều vị trí thường xuyên hư hỏng, dự kiến hoàn thành vào tháng 7.