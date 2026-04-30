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Đồng hồ Louis Vuitton “Einstein”, xem giờ theo cách lạ

Mẫu đồng hồ Tambour Einstein Automata của Louis Vuitton được giới chuyên môn nhận định là một trong những thiết kế táo bạo nhất những năm gần đây.
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