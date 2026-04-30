Mẫu đồng hồ hơn 23 tỷ đồng trên tay "ông trùm hàng hiệu" gây xôn xao

Gần đây, việc Bernard Arnault - Chủ tịch kiêm CEO của LVMH, tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới, sở hữu hàng loạt thương hiệu như Louis Vuitton, Dior hay Moët & Chandon - xuất hiện với một chiếc đồng hồ được cho là mẫu Einstein Automata đã khiến giới sưu tầm xôn xao.

Ông được xem là “ông trùm hàng hiệu” khi xây dựng LVMH thành đế chế thống trị ngành thời trang và hàng xa xỉ toàn cầu. Với khối tài sản thuộc nhóm cao nhất thế giới, Bernard Arnault thường xuyên nằm trong danh sách những tỷ phú giàu bậc nhất hành tinh.

Bernard Arnault xuất hiện với chiếc Louis Vuitton Tambour Einstein Automata - mẫu đồng hồ có cơ chế chuyển động cơ học độc đáo (Ảnh: Carrousel Du Louvre).

Theo các tạp chí chuyên ngành, điểm đặc biệt nhất của mẫu đồng hồ này nằm ở cơ chế kích hoạt ẩn. Việc xem giờ chỉ trở nên rõ ràng khi người dùng nhấn nút bấm được giấu khéo léo trong thiết kế phần “tóc” của Einstein.

Khi đó, toàn bộ hệ thống automata (dạng chuyển động cơ học mang tính trình diễn) bắt đầu vận hành với đôi mắt đảo nhẹ, khuôn mặt như có biểu cảm, và chiếc lưỡi bất ngờ thè ra - tái hiện bức ảnh nổi tiếng của nhà vật lý.

Cùng lúc, cơ chế hiển thị giờ mới xuất hiện, với giờ nhảy hiện trên trán Einstein và phút hiển thị ở phần dưới mặt số. Trải nghiệm xem giờ vì thế trở thành một khoảnh khắc tương tác thú vị.

Đồng hồ Louis Vuitton “Einstein”, xem giờ theo cách lạ (Video: Louis Vuitton).

Trang Hodinkee cho rằng đây chính là tinh thần cốt lõi của đồng hồ automata khi thời gian không được hiển thị liên tục, mà được “mở ra” như một màn trình diễn cơ khí khi người dùng chủ động kích hoạt.

Đằng sau chuyển động tưởng chừng vui nhộn đó là cả một hệ thống phức tạp. Theo aBlogtoWatch, chiếc đồng hồ sử dụng bộ máy LV 525 do Louis Vuitton phát triển, tích hợp cơ chế giờ nhảy cùng hàng loạt bánh răng, cam và đòn bẩy để đồng bộ chuyển động của các chi tiết trên khuôn mặt với phần hiển thị thời gian.

Yếu tố thủ công cũng được đẩy lên mức cao nhất. Europa Star cho biết chân dung Einstein trên mặt số được chế tác bằng kỹ thuật điêu khắc siêu nhỏ, kết hợp tráng men nhiều lớp để tạo chiều sâu và sắc độ, giúp khuôn mặt đạt đến độ sống động hiếm thấy.

Từng chi tiết được hoàn thiện thủ công trong thời gian dài, biến mặt số thành một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ thay vì chỉ là bộ phận chức năng.

Chân dung Albert Einstein trên mặt số được tạo từ điêu khắc siêu nhỏ, kết hợp tráng men nhiều lớp (Ảnh: Carrousel Du Louvre).

Về giá trị, theo nhà đấu giá Christie's, Tambour Einstein Automata là phiên bản độc bản được tạo ra cho sự kiện Only Watch và đã được bán với giá khoảng 700.000 CHF (khoảng hơn 23 tỷ đồng) tại thời điểm đấu giá năm 2024.

Mức giá này phản ánh không chỉ độ hiếm mà còn khối lượng công việc thủ công và độ phức tạp cơ khí mà chiếc đồng hồ sở hữu.

Chiếc đồng hồ được đánh giá là một trong những thiết kế automata ấn tượng của hãng thời trang xa xỉ (Ảnh: Louis Vuitton).

Sự xuất hiện của chiếc đồng hồ trên tay "ông trùm" ngành thời trang xa xỉ được xem là tín hiệu cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Louis Vuitton trong phân khúc đồng hồ cao cấp.

Với Tambour Einstein Automata, Louis Vuitton dường như đang đi theo một hướng khác biệt khi không cạnh tranh bằng tính thực dụng hay độ chính xác thuần túy, mà bằng khả năng kể chuyện và tạo trải nghiệm cảm xúc, vượt qua ranh giới của một công cụ đo giờ và trở thành một tác phẩm cơ khí biết “diễn xuất” ngay trên cổ tay người đeo.