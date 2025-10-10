Video
video cùng chuyên mục

Động đất 7,4 độ rung chuyển Philippines

Trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra khiến cả 2 nước Philippines và Indonesia phát cảnh báo sóng thần.
Đọc thêm : Động đất 7,4 độ, Philippines và Indonesia phát cảnh báo sóng thần