Động đất 7,4 độ, Philippines và Indonesia phát cảnh báo sóng thần

Một trận động đất có độ lớn 7,4 đã xảy ra ngày 10/10 tại khu vực Mindanao, kích hoạt cảnh báo sóng thần.

Các dư chấn mạnh đang làm rung chuyển khu vực khi giới chức cảnh báo có thể xuất hiện các đợt sóng lớn trong vòng 2 giờ tới.Trận động đất xảy ra cách thị trấn Manay thuộc khu vực Mindanao khoảng 62km, ở độ sâu khoảng 10km.

Hiện chưa có báo cáo thiệt hại ngay lập tức, nhưng giới chức Philippines đã cảnh báo người dân nên chuẩn bị cho các đợt sóng cao hơn mực triều bình thường trong hai giờ tới.Nhiều dư chấn đã xảy ra tại cùng khu vực trong nửa giờ qua, trong đó có các trận có độ lớn 5,9 và 6,0.

Vị trí tâm chấn động đất (Ảnh: USGS).

Hệ thống Cảnh báo Sóng thần của Mỹ nhận định rằng các khu vực thuộc Philippines có thể xuất hiện sóng cao từ 1 đến 3m, trong khi một số bờ biển của Indonesia cũng như quốc đảo Palau có thể ghi nhận sóng cao từ 30cm đến 1m.

Theo Viện Nghiên cứu Núi lửa và Địa chấn Philippines (Phivolcs), cường độ của trận động đất lên tới 7,6 độ.

Theo Guardian, các cơ quan theo dõi động đất khác nhau có khả năng ghi nhận các chỉ số không trùng khớp về độ mạnh của thảm họa. Họ đôi khi cũng sẽ điều chỉnh tăng hoặc giảm vài giờ sau đó. Hôm nay, độ lớn của trận động đất ở Mindanao dao động trong khoảng từ 7,2 đến 7,6 tùy theo từng cơ quan đo đạc.

Tuy nhiên, sự khác biệt lớn hơn nằm ở độ sâu được ghi nhận: cơ quan Phivolcs của Philippines cho biết trận động đất xảy ra ở độ sâu 10km, trong khi Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải - châu Âu (EMSC) cho rằng nó xảy ra ở độ sâu 58km.

Cơ quan địa chấn Philippines đã cảnh báo về nguy cơ thiệt hại và dư chấn sau khi trận động đất xảy ra trên hòn đảo phía nam này.

Cơ quan này cho biết họ khuyến cáo mạnh mẽ người dân ở các thị trấn ven biển thuộc miền Trung và miền Nam Philippines phải ngay lập tức sơ tán lên vùng đất cao.

Cơ quan địa chấn cảnh báo về khả năng xảy ra sóng thần có sức tàn phá lớn với “độ cao đe dọa tính mạng”.

Cơ quan Địa chấn Philippines cho biết một trận sóng thần có sức tàn phá “với độ cao sóng đe dọa tính mạng” được dự báo sẽ xảy ra.

Các quan chức cho biết, dựa trên cơ sở dữ liệu kịch bản sóng thần trong nước, “dự kiến sẽ xuất hiện các đợt sóng cao hơn mực triều bình thường hơn 1 mét và có thể cao hơn tại các vịnh kín và eo biển".

Người dân ở các khu vực ven biển thuộc 7 tỉnh được kêu gọi ngay lập tức sơ tán lên vùng đất cao hoặc di chuyển sâu hơn vào đất liền. Các khu vực bị ảnh hưởng gồm có: Eastern Samar, Southern Leyte, Leyte, quần đảo Dinagat, Surigao Del Norte, Surigao Del Sur và Davao Oriental.

Sau đó, Indonesia đã ban hành cảnh báo sóng thần riêng đối với các khu vực Bắc Sulawesi và Papua.

Philippines nằm dọc theo “Vành đai Lửa”, một cung dài 40.000km bao quanh Thái Bình Dương, nơi tập trung hơn một nửa số núi lửa của thế giới và thường xuyên xảy ra các trận động đất mạnh.