Video
video cùng chuyên mục

Động cơ máy bay hư hại nghiêm trọng sau khi va chạm với chim

Một vụ va chạm với chim khi đang bay có thể khiến động cơ của một chiếc máy bay đắt tiền bị hư hại nặng, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn hàng không nghiêm trọng.
Đọc thêm : Clip “tai nạn nguy hiểm từ tình huống đời thường” nổi bật tuần qua