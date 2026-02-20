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Đơn vị GIGN của Pháp đứng thứ 5 trong Top 10 lực lượng đặc nhiệm

Đơn vị GIGN của Pháp xứng đáng xếp vị trí thứ 5 trong Top 10 lực lượng đặc nhiệm xuất sắc nhất thế giới nhờ những chiến tích vô tiền khoáng hậu.
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