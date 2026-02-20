Các thành viên thuộc Đơn vị đặc nhiệm GIGN của quân đội Pháp (Ảnh: Actu).

Ra đời ngày 1/3/1974, sau vụ thảm sát Olympic Munich 1972, GIGN là đơn vị đặc nhiệm trực thuộc Hiến binh Quốc gia Pháp, hoạt động dưới quyền điều hành trực tiếp của Tổng thống khi cần thiết.

Khẩu hiệu chính thức của họ, "Sauver des vies au péril de la sienne - Cứu sống người khác dù phải đánh đổi sinh mạng của chính mình", đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Hình ảnh của GIGN cũng quen thuộc với hàng triệu game thủ qua series trò chơi chống khủng bố Counter-Strike.

Tỷ lệ đào thải khắc nghiệt

GIGN là một trong những lực lượng có tỷ lệ đào thải ứng viên khắc nghiệt nhất thế giới, với chỉ 7-12 người trúng tuyển trên 120-150 ứng viên mỗi năm, tức tỷ lệ đỗ dưới 8%. Ứng viên phải là hiến binh hoặc quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ Quân đội Pháp, độ tuổi từ 27-39, có lý lịch "3 đời" trong sạch, cùng nền tảng thể lực và tâm lý vững vàng.

Giai đoạn sơ tuyển kéo dài nhiều tháng, nổi bật là bài kiểm tra "Semaine d’orientation" (Tuần định hướng). Trong 7 ngày liên tục không ngủ, chỉ ăn 1 bữa/ngày, ứng viên phải di chuyển 200km mang ba lô 25kg, kết hợp bắn súng thực tế và tình huống giả định giải cứu con tin.

Tỷ lệ ứng viên bị loại trong giai đoạn này lên tới 80-82%. Tạp chí Paris Match đánh giá, tỷ lệ ứng viên vượt qua toàn bộ quy trình chỉ khoảng 7-8%, thấp nhất trong các lực lượng đặc nhiệm toàn cầu.

Sau sơ tuyển, ứng viên trải qua 14 tháng huấn luyện cường độ cao tại Trung tâm huấn luyện GIGN ở Satory. Nội dung huấn luyện bao gồm chiến thuật, bắn súng, đánh cận chiến, tác chiến đa miền, đặc biệt là giải cứu con tin.

Các bài diễn tập trong nhà kín sử dụng con tin thật (do thành viên GIGN đóng giả) và đạn thật, yêu cầu ứng viên khai hỏa vào bia cách đầu con tin chỉ 3-5cm. Từ năm 2016, GIGN còn có khóa nâng cao "Opération Sentinelle" để huấn luyện tác chiến trong môi trường đô thị đông dân cư, sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris.

The Guardian cho biết, GIGN là một trong số ít lực lượng đặc nhiệm tích hợp huấn luyện đàm phán con tin vào chương trình đào tạo cốt lõi, với triết lý "phát súng tốt nhất là phát súng không cần bắn”.

Đơn vị GIGN của Pháp xứng đáng xếp vị trí thứ 5 trong Top 10 lực lượng đặc nhiệm xuất sắc nhất thế giới nhờ những chiến tích vô tiền khoáng hậu (Video: Armed Storm).

Trang bị "tận răng" và những vũ khí huyền thoại

Là đơn vị đặc nhiệm hàng đầu của Pháp, GIGN được trang bị tối tân. Theo Jane's Infantry Weapons, GIGN là đơn vị duy nhất trên thế giới vẫn sử dụng súng ngắn ổ xoay Manurhin MR73 .357 Magnum làm vũ khí chính thức đến năm 2025, nhờ hiệu quả xuyên giáp và độ chính xác tuyệt đối.

Mỗi đặc nhiệm còn được trang bị súng trường tấn công HK416F-S (phiên bản đặc biệt của Pháp), súng bắn tỉa PGM Hécate II .50 BMG, Sako TRG-42 .338 Lapua, cùng các loại hỏa lực hỗ trợ khác.

Trang bị bảo hộ, chống đạn đa năng nặng gần 12kg. Tùy nhiệm vụ, GIGN có thể sử dụng xe bọc thép Sherpa Light GIGN phiên bản đen hay trực thăng EC725 Caracal hoán cải.

45 năm chưa từng thất bại: Những chiến công vang dội

Từ năm 1974 đến nay, GIGN đã thực hiện hơn 2.150 chiến dịch, giải cứu thành công 876 con tin, vô hiệu hóa 1.184 tên khủng bố, chỉ chịu tổn thất 12 thành viên thiệt mạng trong các nhiệm vụ công khai. Những chiến công nổi bật bao gồm:

Giải cứu con tin tại Djibouti (1976): Cứu sống 30 trẻ em bị bắt làm con tin, chỉ 1 thành viên GIGN bị thương nhẹ.

Giải cứu chuyến bay Air France 8969 (1994): Tại Marseille, GIGN đột nhập từ cả cửa trước và cửa sau máy bay trong 20 phút, cứu sống toàn bộ 173 hành khách và tiêu diệt 4 phần tử khủng bố. Chiến dịch này đã trở thành giáo trình đào tạo chống khủng bố và được dựng thành phim "L'Assaut" (The Assault) năm 2010.

Chống khủng bố Paris (2015): Tham gia chiến dịch giải cứu con tin tại Dammartin-en-Goële, tiêu diệt hai anh em nhà Kouachi - thủ phạm vụ thảm sát tòa soạn Charlie Hebdo.

Các chiến dịch bí mật (2023-2024): Tiếp tục tham gia hàng chục chiến dịch bí mật ở khu vực Sahel (Mali, Niger), vô hiệu hóa nhiều chỉ huy cấp cao của các nhóm thánh chiến.

Các chiến đấu viên thuộc Đơn vị đặc nhiệm GIGN của quân đội Pháp huấn luyện (Ảnh: Wikimedia).

Biểu tượng trong văn hóa đại chúng

GIGN là lực lượng đặc nhiệm hiếm hoi được đưa vào game Counter-Strike từ phiên bản 1.6 (2003) và tiếp tục xuất hiện trong Counter-Strike 2 (2023) với đặc trưng màu đen - cam, mũ nồi đỏ và khẩu MR73 huyền thoại. Nhân vật “GIGN” trong trò chơi được cộng đồng toàn cầu bình chọn là một trong 5 nhân vật biểu tượng nhất lịch sử dòng game này.

Đại tá Pascal Gandrille, một chỉ huy cấp cao của GIGN, từng chia sẻ với Le Figaro: “Chúng tôi không phải là những siêu anh hùng. Chúng tôi chỉ là những người bình thường được huấn luyện để làm những việc phi thường khi đất nước cần”.

Từ chiến công huyền thoại Air France 8969 đến hàng trăm nhiệm vụ thầm lặng khác, những "bóng đen" của nước Pháp tiếp tục là lá chắn bảo vệ công dân trước mối đe dọa khủng bố và tội phạm nguy hiểm.

Hình ảnh của họ trong Counter-Strike chỉ là phần nổi - phần chìm là hàng thập kỷ cống hiến, hy sinh trong thầm lặng. GIGN xứng đáng xếp vị trí thứ 5 trong Top 10 lực lượng đặc nhiệm xuất sắc nhất thế giới.