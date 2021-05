Đón phi công Trần Quang Khải trở về đất mẹ

4h30 ngày 18/6, con tàu cứu hộ mang số hiệu BP 06.19.01 của Bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa Thượng tá phi công Trần Quang Khải (SN 1973, quê xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) cập cầu cảng Hải đội 2. Rất đông người dân cùng lực lượng chức năng đã trắng đêm chờ anh trên bờ. Lễ khâm liệm phi công Khải được thực hiện ngay tại cầu cảng. Trước đó, khoảng 3h sáng đoàn xe của quân chủng PKKQ và 3 xe cấp cứu đã có mặt tại cầu cảng. Công tác chuẩn bị đón nhận thi thể thượng tá Khải được triển khai hết sức khẩn trương. Băng ca, quân phục đại lễ... đã được chuẩn bị sẵn sàng tại cầu cảng. Lực lượng công an, quân sự được huy động khoảng 150 người. Hai hàng tiêu binh nối dài từ cầu cảng đến khu vực xe chở thi hài để đón người lính phòng không trở về đất mẹ. 4h30 phút tàu BP 06.19.01 xuất hiện nhưng do thủy triều xuống thấp, tàu bị mắc cạn nên phải lùi ra ngoài. Một ca nô được lệnh ra dẫn đường nhưng tàu cứu hộ vẫn không thể cập cầu cảng. Đến 4h50 thi thể thượng tá Khải được bọc trong một lớp bảo quản, chuyển từ tàu cứu hộ xuống ca nô. 4h55 thi thể thượng tá Khải được đưa lên cầu tàu. Công tác khâm liệm được thực hiện ngay sau đó. Đến 5h sáng, chiếc xe chở thi thể thượng tá Trần Quang Khải rời cầu cảng Hải đội 2, di chuyển về nhà tang lễ Quân khu 4 trước khi chuyển về nhà tang lễ Bộ Quốc phòng để làm lễ an táng, truy điệu.