Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Nepal

Dù Nepal bị đuổi người ở cuối hiệp 1, đội tuyển Việt Nam phải rất vất vả mới giành chiến thắng 3-1 trên sân Gò Đậu (TPHCM) tối 9/10 ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027.
