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Đội tuyển nữ Việt Nam 0-4 Nhật Bản

Seike thực hiện cú sút từ bên phải trong vòng cấm địa, bóng đi chìm hướng về góc trái, vượt qua tầm cản phá của Khổng Thị Hằng.
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