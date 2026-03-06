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Đội tuyển nữ Triều Tiên thắng đậm Bangladesh 5-0

Với thực lực nhỉnh hơn, đội tuyển nữ Triều Tiên thắng đậm Bangladesh 5-0 ở lượt trận thứ hai bảng B giải Asian Cup nữ 2026.
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