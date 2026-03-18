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Đội tuyển nữ Nhật Bản thắng đậm Hàn Quốc 4-1

Đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản tỏ ra quá mạnh so với đội tuyển nữ Hàn Quốc, khi giành chiến thắng 4-1 trong trận bán kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 tại Australia.
Đọc thêm : Thắng đậm Hàn Quốc, tuyển nữ Nhật Bản vào chung kết giải châu Á