Đội tuyển nữ Myanmar thắng Timor Leste 3-0

Thi đấu áp đảo, đội tuyển nữ Myanmar đánh bại Timor Leste 3-0 ở lượt thứ 2 bảng B giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 trên sân Việt Trì (Phú Thọ) tối 10/8.
