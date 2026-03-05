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Đội tuyển nữ Australia thắng Iran 4-0

Trước đội tuyển bóng đá nữ Iran không được đánh giá cao, đội tuyển bóng đá nữ Australia dễ dàng giành thắng lợi rất đậm 4-0.
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