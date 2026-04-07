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Đội tuyển futsal Việt Nam thắng Timor Leste 7-1

Trước đối thủ dưới cơ Timor Leste, đội tuyển futsal Việt Nam không mấy khó khăn để giành chiến thắng rất đậm 7-1. Trận thắng này giúp chúng ta duy trì ngôi đầu bảng A.
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