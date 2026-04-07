Futsal Việt Nam thắng 7-1, cầm chắc tấm vé bán kết giải Đông Nam Á
(Dân trí) - Trước đối thủ dưới cơ Timor Leste, đội tuyển futsal Việt Nam không mấy khó khăn để giành chiến thắng rất đậm 7-1. Trận thắng này giúp chúng ta duy trì ngôi đầu bảng A.
Trận đấu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Timor Leste diễn ra chiều nay (7/4), tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan). Đội bóng của HLV Diego Giustozzi (người Argentina) chiếm ưu thế hoàn toàn trong trận đấu này.
Bóng mới lăn 3 phút, đội tuyển futsal Việt Nam đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước, nhờ công của Từ Minh Quang. Chưa hết choáng váng sau bàn thua vừa nêu, Timor Leste thua thêm bàn thứ hai ở phút thứ 5, từ một kịch bản tương tự. Lần này, người ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Thịnh Phát.
Đến phút 12, hàng thủ của Timor Leste mắc sai lầm, để cho Nguyễn Đa Hải có pha ghi bàn bằng mũi giày, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển futsal Việt Nam.
Chưa dừng lại tại đây, trước khi hiệp một kết thúc (trong môn futsal, mỗi hiệp có 20 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc), Trần Quang Nguyên ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho đoàn quân của HLV Diego Giustozzi.
Sang hiệp hai, đội tuyển futsal Việt Nam ghi thêm 3 bàn thắng nữa, do công của Đinh Công Viên, Trịnh Công Đại và Nguyễn Thạc Hiếu, lần lượt ở các phút 25, 28 và 37.
Trong khi đó, Timor Leste chỉ gỡ lại được một bàn, được thực hiện bởi Fernandes ở phút 39. Qua đó, đội tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 7-1.
Chiến thắng này giúp đội tuyển futsal tiếp tục dẫn đầu bảng A, đồng thời chúng ta tiến sát vòng bán kết của giải vô địch Đông Nam Á năm nay. Đặt trường hợp chủ nhà Thái Lan không thua Myanmar trong trận đấu bắt đầu vào lúc 20h tối nay, đội bóng của HLV Diego Giustozzi sẽ giành quyền đi tiếp.