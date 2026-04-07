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Đội tuyển futsal Thái Lan thắng Timor Leste 4-1

Ở trận đấu muộn của lượt đầu bảng A giải futsal vô địch Đông Nam Á 2026, Thái Lan thắng Timor Leste 4-1.
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