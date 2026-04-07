Thái Lan bị Timor Leste ghi bàn, mất ngôi đầu về tay tuyển futsal Việt Nam

Trận đấu giữa đội tuyển futsal Thái Lan và Timor Leste diễn ra tối 6/4, tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan).

Thái Lan (áo xanh) áp đảo trước Timor Leste (Ảnh: FAT).

Với trình độ cao hơn, cộng với ưu thế sân nhà, Thái Lan không mấy khó khăn để thi đấu áp đảo trước Timor Leste.

Họ mở tỷ số ngay phút thứ 6, nhờ công của ngôi sao futsal số một Thái Lan hiện nay là Muhammad Osamanmusa.

Sau bàn thắng vừa nêu, Thái Lan vẫn có thế trận khá dễ dàng. Phút 12, lại là Muhammad Osamanmusa có bàn thắng thứ hai trong trận, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho đội futsal xứ sở chùa vàng.

Muhammad Osamanmusa (11) ghi 2 bàn cho Thái Lan (Ảnh: FAT).

Trước khi hiệp một kết thúc, Muenthiang ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Thái Lan. Dù vậy, sự chủ quan trong hiệp hai (trong môn futsal, mỗi hiệp có 20 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc), khiến Thái Lan phải trả giá.

Phút 33, Benito ghi bàn thu ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-3 cho Timor Leste. Cho dù đến phút 36, Narongsak ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Thái Lan. Tuy nhiên, chính bàn thua ở phút 33 khiến Thái Lan mất ngôi đầu bảng A, về tay đội tuyển Việt Nam.

Hiện tại, 2 đội Việt Nam và Thái Lan có cùng 3 điểm, sau lượt trận đầu tiên, nhưng đội tuyển futsal Việt Nam xếp trên Thái Lan nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Trong khi đó, tại bảng B, đáng chú ý có trận thắng đậm của đương kim vô địch (ĐKVĐ) Đông Nam Á, ĐKVĐ SEA Games Indonesia trước Brunei với tỷ số 7-0. Trận đấu này cũng diễn ra trong ngày 6/4.