Đội tuyển futsal nam Việt Nam bất ngờ thua Malaysia

Trong trận ra quân ở SEA Games 33, tuyển futsal Việt Nam đã bất ngờ hứng chịu trận thua với tỷ số 2-4 trước Malaysia, đội xếp thứ 70 thế giới.
