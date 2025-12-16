Video
video cùng chuyên mục

Đội tuyển điền kinh Việt Nam giành HCV 4x400m nữ

Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc mang về tấm HCV nội dung 4x400m nữ, với thời gian 3 phút 32 giây 59.
