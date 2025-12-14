Video
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Philippines 3-0

Đối đầu Philippines ở bán kết, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng 25-17, 25-14, 25-17 và giành quyền vào chung kết chiều 15/12.
