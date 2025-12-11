Video
video cùng chuyên mục

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng cách biệt Malaysia

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 25-8, 25-5, 25-3 trước tuyển nữ Malaysia để giành vé vào bán kết.
Đọc thêm : Nhật ký SEA Games 33 ngày 11/12: Đoàn Thể thao Việt Nam có 14 HCV