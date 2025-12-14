Video
Đội tuyển bơi Việt Nam giành HCB tiếp sức 4x100m tự do nam

Bơi lội Việt Nam giành HCB ở nội dung tiếp sức 4x100m tự do nam, với sự góp mặt của Trần Hưng Nguyên, Jeremie Lương, Nguyễn Viết Tường và Trần Văn Nguyễn Quốc.
