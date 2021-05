Đối tượng nghiện ma túy đâm 3 người bị thương

Sáng ngày 16/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Vi Văn Dậu (SN 1993, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Tối ngày 15/1/2017, Vi Văn Dậu đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Tuyết (xã Nghĩa Liên, Nghĩa Đàn, Nghệ An) để trộm tài sản, bị phát hiện, Vi Văn Dậu dùng dao tấn công khiến bà Tuyết và cô con gái bị thương. Trên đường chạy trốn, Dậu vào nhà bà Lương Thị Phấn, dùng dao đâm nhiều nhát, dùng gạch đập vào gáy chủ nhà. Vi Văn Dậu bị truy tố ra trước pháp luật tội "Giết người" và phải lĩnh mức án 16 năm tù,