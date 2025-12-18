Video
video cùng chuyên mục

Đối thủ chơi xấu, chỉ nhằm đá vào ống chân bị đau của Tấn Sang

Võ sĩ Thái Lan cố tình nhằm vào chân bị đau của Tấn Sang và tấn công. Mục đích không phải ghi điểm mà nhằm để khiến võ sĩ Việt Nam bị đau và bỏ cuộc
Đọc thêm : VĐV Nguyễn Tấn Sang: "Đối thủ chơi xấu không thể ngăn tôi giành HCV"