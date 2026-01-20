Video
Đội SOS75 Huế hỗ trợ người dân tìm 2 cây vàng dưới sông Hương

Đến trưa 20/1, các thợ lặn đã tìm thấy cây vàng thứ 2 mà người dân đánh rơi xuống sông Hương, ở khu vực có mực nước sâu hơn 10m.
