Lặn nước sâu hơn 10m, móc bùn gạt rác mò tìm 2 cây vàng dưới sông Hương

Khoảng 19h ngày 19/1, đôi vợ chồng ở thành phố Huế không may làm rơi 2 cây vàng, trị giá hơn 300 triệu đồng, xuống sông Hương, tại khu vực cầu đi bộ bằng gỗ lim thuộc địa bàn phường Thuận Hóa.

Địa điểm người dân làm rơi vàng nằm giữa cầu Phú Xuân và cầu Trường Tiền, có mực nước rất sâu. Sau khi xảy ra vụ việc, các thợ lặn thuộc Đội SOS75 Huế đã đến hiện trường, giúp khổ chủ tìm lại tài sản.

Đội SOS75 Huế hỗ trợ người dân tìm lại vàng bị rơi xuống sông Hương (Video: Cao Tiến).

Ông Võ Hà, đại diện Đội SOS75 Huế, cho biết sau nhiều tiếng ngâm mình dưới dòng nước lạnh, khoảng 23h30 cùng ngày, các thợ lặn đã tìm thấy 1 cây vàng và trao trả cho người đánh mất.

Sau đó, do bình dưỡng khí cạn kiệt, máy bơm oxy gặp sự cố và điều kiện thời tiết khá lạnh, Đội SOS75 Huế buộc phải tạm dừng công tác tìm kiếm.

Đến sáng 20/1, đội thiện nguyện này đã quay lại hiện trường, mang theo máy nổ nạp bình dưỡng khí, dùng camera dưới nước để dò, hỗ trợ các thợ lặn tìm miếng vàng còn lại.

Các thành viên Đội SOS75 Huế và nữ chủ nhân số vàng bị rơi xuống sông Hương (Ảnh: Cao Tiến).

Anh Dương, một thợ lặn chuyên nghiệp tham gia hỗ trợ người dân, cho biết nước tại khu vực tìm kiếm sâu 10-12m, bên dưới có nhiều bùn nên việc tìm vàng gặp nhiều khó khăn. Hai thợ lặn đã phải thay nhau lặn xuống lòng sông, gạt bùn, căng mắt để tìm vàng.

Nhiều lần, camera chuyên dụng phát hiện ánh sáng nghi là vàng nhưng vớt lên chỉ là thìa cũ, vỏ lon nước ngọt.

Sau hơn một giờ nỗ lực, các lực lượng tìm kiếm đã tìm được miếng vàng lên bờ trong sự vui mừng của người dân.

"Chúng tôi làm việc hoàn toàn miễn phí và đã trao trả tài sản cho khổ chủ ngay tại hiện trường, trước sự chứng kiến của rất đông người dân", ông Võ Hà chia sẻ.

Trước đó vào tối 19/1, mạng xã hội lan truyền thông tin và hình ảnh về việc người dân đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, trong đó nhiều ý kiến hoài nghi về tính trung thực của thông tin được đăng tải.

Hai miếng vàng được tìm thấy ở khu vực nước sâu 10-12m (Ảnh: Cao Tiến).

Hồi tháng 7/2025, vợ chồng du khách người New Zealand khi đi dạo tại công viên 3 tháng 2, khu vực bờ Nam sông Hương, thuộc phường Thuận Hóa, thành phố Huế cũng làm rơi chiếc nhẫn kim cương có giá trị cao gây xôn xao dư luận.

Nhiều trang mạng xã hội tại Huế còn đăng tải thông tin chiếc nhẫn có giá lên đến 1 tỷ đồng, chủ nhân treo thưởng 20 triệu đồng cho người tìm thấy.

Sau đó, chủ nhân đã đính chính tài sản bị rơi mang ý nghĩa biểu tượng cho tình yêu của vợ chồng này, giá 4.000 NZD (hơn 60 triệu đồng), không phải giá trị lên đến 1 tỷ đồng như cộng đồng mạng lan truyền.

Sự việc được đăng tải đã thu hút đông đảo người dân tìm kiếm. Thậm chí, khi trời đã tối, nhiều người tiếp tục soi đèn, vạch cỏ để tìm tài sản thất lạc cho du khách.

Đội SOS75 Huế đã sử dụng máy dò kim loại để hỗ trợ vợ chồng du khách tìm kiếm chiếc nhẫn lần cuối nhưng không đem lại kết quả.

Sau đó, chủ nhân chiếc nhẫn đã chủ động kết thúc việc tìm kiếm, rời khỏi thành phố Huế.