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Đội mũ đẹp, rẻ: Nhiều ca cấp cứu gắp mảnh vỡ sắc nhọn găm sâu vào sọ não

Tại phòng cấp cứu, mảnh vỡ từ những chiếc mũ bảo hiểm lưỡi trai được tìm thấy trong nhiều ca chấn thương sọ não nghiêm trọng.
Đọc thêm : Đội mũ bảo hiểm đẹp, rẻ: Nhiều ca cấp cứu gắp mảnh vỡ găm sâu vào sọ não