Đội mũ bảo hiểm đẹp, rẻ: Nhiều ca cấp cứu gắp mảnh vỡ găm sâu vào sọ não

Không khó để bắt gặp những chiếc mũ bảo hiểm lưỡi trai được bày bán tràn lan ven đường, các tiệm tạp hoá hay trên sàn thương mại điện tử.

Với mức giá siêu rẻ, kiểu dáng thời trang, những chiếc mũ này đã trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người tham gia giao thông. Tuy nhiên, sự tiện lợi này lại ẩn chứa nhiều rủi ro mà nhiều người chỉ nhận ra khi đã có tai nạn.

Tràn lan mũ bảo hiểm mỏng manh trên đường, tiềm ẩn tai nạn sinh tử (Video: Thương Huyền - Đoàn Thuỷ).

Mũ bảo hiểm “dởm” ngập tràn đường phố

Khi tham gia giao thông, không khó để bắt gặp những chiếc mũ bảo hiểm mỏng, nhẹ, kiểu dáng lưỡi trai, chỉ có lớp nhựa đen, trắng mỏng bên ngoài, được bày bán công khai trên vỉa hè. Những chiếc mũ bảo hiểm “dởm” vỡ vụn khi bị xe cán qua cũng không hiếm gặp tại các cầu vượt, hầm vượt.

Mũ bảo hiểm lưỡi trai được nhiều người tham gia giao thông sử dụng (Ảnh: Đoàn Thuỷ).

Trên các sàn thương mại điện tử, chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, hàng trăm sản phẩm mũ bảo hiểm kiểu lưỡi trai, thời trang xuất hiện, giá bán chỉ bằng một phần rất nhỏ so với mũ đạt chuẩn.

Những chiếc mũ bảo hiểm lưỡi trai trắng đen có giá chỉ vài chục nghìn đồng phổ biến trên các sàn thương mại điện tử (Ảnh chụp màn hình).

Mũ bảo hiểm đạt chuẩn phải bao gồm các tiêu chí sau: Tem hợp quy dán trên mũ (tem CR - dấu hiệu cho thấy mũ đã được kiểm định và chứng nhận hợp quy), cấu tạo đủ 3 lớp bảo vệ (vỏ ngoài cứng, lớp xốp hấp thụ lực, lớp lót bên trong), quai đeo và khóa an toàn đạt chuẩn cùng thông tin nhà sản xuất.

Với mức giá chỉ từ 15.000-30.000 đồng, phần lớn những chiếc mũ bảo hiểm lưỡi trai không thể đáp ứng được các tiêu chí kể trên.

Một mũ bảo hiểm lưỡi trai được phóng viên Dân trí mua với giá 30.000 đồng, bên trong không có lớp xốp, chỉ có phần vỏ bằng nhựa cứng và một lớp vải lót bên ngoài (Ảnh: Đoàn Thuỷ).

Khi được hỏi về cảm giác an toàn khi đội mũ bảo hiểm lưỡi trai, không ít người thừa nhận họ biết mũ mỏng - nhẹ, nhưng vì thời trang và giá rẻ nên vẫn mua. Một số khác cho rằng quãng đường di chuyển ngắn, tốc độ thấp thì không cần mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Trên thực tế, tai nạn giao thông không chừa bất kỳ ai và không phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ hay quãng đường di chuyển. Chỉ một va chạm nhẹ cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng nếu phần đầu không được bảo vệ đúng cách.

Khác biệt giữa mũ xịn và mũ “dởm”

Theo nhiều chuyên gia, mũ bảo hiểm đạt chuẩn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về cấu tạo, vật liệu và khả năng bảo vệ người đội khi xảy ra va chạm.

Chiếc mũ bảo hiểm lưỡi trai biến dạng ngay khi dùng lực tác động vào không có chức năng bảo vệ vùng đầu trong những tình huống va chạm (Ảnh: Đoàn Thuỷ).

Mũ bảo hiểm đạt chuẩn thường gồm ba lớp chính: lớp vỏ ngoài cứng có khả năng phân tán lực va đập; lớp xốp hấp thụ xung lực giúp giảm chấn động truyền vào não; và lớp lót trong giúp cố định đầu, tạo cảm giác thoải mái khi đội. Quai đeo phải chắc chắn, khóa an toàn đạt tiêu chuẩn giúp mũ không bị văng ra khi tai nạn xảy ra.

Ngược lại, mũ bảo hiểm không đạt chuẩn thường chỉ có lớp nhựa mỏng bên ngoài, bên trong không có hoặc có rất ít lớp xốp hấp thụ lực. Nhiều loại mũ lưỡi trai chỉ mang tính chất che nắng, hoàn toàn không có tác dụng bảo vệ đầu.

Trong trường hợp va chạm, mũ đạt chuẩn có khả năng hấp thụ và phân tán lực tác động, giảm tác động trực tiếp lên phần đầu, hộp sọ, não bộ.

4 loại mũ bảo hiểm theo quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và xe máy (Ảnh chụp màn hình).

Trong khi đó, mũ không đạt chuẩn gần như không tạo ra bất kỳ lớp đệm bảo vệ nào, khiến toàn bộ lực va đập truyền trực tiếp lên đầu người đội và không có tác dụng bảo vệ các cơ quan vùng đầu.

Một điểm khác biệt quan trọng nữa là độ che phủ. Mũ đạt chuẩn ôm trọn phần đầu, bảo vệ cả vùng thái dương và sau gáy. Trong khi đó, mũ nửa đầu hoặc mũ lưỡi trai để hở nhiều vùng nguy hiểm, làm tăng nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.

Mảnh vỡ từ mũ bảo hiểm “chống chế” được tìm thấy trong những ca cấp cứu nặng

Bệnh nhân nam, 23 tuổi được đưa vào khoa Cấp cứu Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) trong tình trạng hôn mê sâu sau tai nạn giao thông. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ ghi nhận vùng đầu bệnh nhân tổn thương nghiêm trọng, da đầu rách rộng, một mảnh vỡ của mũ bảo hiểm lưỡi trai găm trực tiếp vào xương sọ.

“Bệnh nhân ngay lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật để cấp cứu, nhưng tình trạng chấn thương sọ não quá nặng nên đã tử vong”, ThS BS Nguyễn Văn Quang, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện 19-8 cho biết.

Theo ThS. BS Nguyễn Văn Quang, đã có nhiều trường hợp cấp cứu vì tai nạn giao thông, bệnh nhân gặp chấn thương sọ não nghiêm trọng do đội mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng (Ảnh: Đoàn Thuỷ).

Mũ bảo hiểm lưỡi trai trôi nổi thường có lớp vỏ bằng nhựa cứng, mỏng, vỡ ngay khi có lực tác động vào nên không thể bảo vệ vùng đầu, hộp sọ và não bộ.

Theo các bác sĩ, đã có nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện cấp cứu do chấn thương sọ não nghiêm trọng vì đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn chất lượng, đội mũ bảo hiểm sai cách.

Các bác sĩ khuyến cáo, người tham gia giao thông cần đội mũ bảo hiểm đúng cách, sử dụng các loại mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi điều khiển mô tô, xe máy (Ảnh: Đoàn Thuỷ).

“Việc sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn có thể tăng nguy cơ chấn thương vùng mặt, mắt mũi, xương vùng hàm mặt. Đặc biệt có những trường hợp mũ bảo hiểm thời trang kém chất lượng bị vỡ, mảnh vỡ cắm sâu vào vùng xương và mô mềm”, BS Quang cảnh báo.

Trong trường hợp không may xảy ra tai nạn, mũ bảo hiểm đạt chuẩn sẽ giảm thiểu các lực tác động nhờ cơ chế hấp thụ và phát tán lực. Người đội được bảo vệ phần mô mềm, xương, tránh được các tổn thương nghiêm trọng như chảy máu não, vết thương xuyên sọ…, giảm tỷ lệ chấn thương sọ não nặng và tử vong vì tai nạn giao thông.