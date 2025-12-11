Video
Đội Kata nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Đội hình thi đấu 3 người các tuyển kata nữ Việt Nam đã thi đấu vượt trội, hơn điểm cách biệt trước đội nữ Thái Lan, qua đó giành HCV.
