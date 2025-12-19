Video
video cùng chuyên mục

Đội bơi thuyền 10 nữ 500m giành HCV

10 vận động viên Việt Nam đã hoàn thành 500m với thách tích 02 phút 12 giây 625 và xuất sắc giành HCV.
