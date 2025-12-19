Nhật ký SEA Games 33 ngày 19/12: "Mưa vàng", đoàn Việt Nam giành 86 HCV

Trong ngày thi đấu áp chót của SEA Games 33, dù không góp mặt ở nhiều môn như những ngày trước, Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn thi đấu đầy nỗ lực và giành được thành tích ấn tượng với 13 tấm huy chương vàng, qua đó nâng tổng thành tích lên 86 HCV, đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp.

Bắn súng đóng góp 3 HCV, trong đó ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh, các xạ thủ Việt Nam giành trọn bộ HCV cá nhân và đồng đội, với điểm nhấn là kỷ lục SEA Games mới của Hà Minh Thành. Tấm HCV bắn súng còn lại đến từ nội dung 50m súng trường 3 tư thế đồng đội nam. Bộ môn vật cũng mang về 3 HCV nhờ các chiến thắng của Phạm Như Duy, Nguyễn Hữu Định và Cấn Tất Dự.

Đội đấu kiếm giành HCV ở nội dung kiếm chém đồng đội nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Các trận chung kết boxing rất khó khăn khi các vận động viên Việt Nam đều phải đối đầu với đội chủ nhà Thái Lan. Và chỉ có Phạm Thị Linh giành chiến thắng duy nhất trong 6 trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan.

Cờ vua đã mang về hai tấm HCV ở các nội dung cờ nhanh đôi nam và đôi nữ. Bên cạnh đó, đua thuyền, đấu kiếm, thể thao điện tử, Aerobic, mỗi bộ môn góp một HCV trong ngày hôm nay.

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 tính đến 20h ngày 19/12 (Ảnh: BTC).

Thành tích của thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 19/12 HCV (13): Phùng Việt Dũng, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Quân (bắn súng, 50m súng trường 3 tư thế đồng đội nam); Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu, Phạm Quang Huy (bắn súng, 25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam), Đội đua thuyền truyền thống (thuyền 10 nữ 500m); Hà Minh Thành (25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân nam); Lê Tuấn Minh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ vua, cờ nhanh đôi nam); Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng (cờ vua, cờ nhanh đôi nữ); Hà Thị Linh (boxing, 60kg nữ); Phạm Như Duy (vật, tự do 57kg nam); Nguyễn Hữu Định (vật, tự do 65kg nam), Cấn Tất Dự (vật, tự do 74kg nam); Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi, Trương Ngọc Diễm Hằng, Nguyễn Chế Thanh, Đặng Chí Bảo (Thể dục Aerobic, Aerobic nhóm); Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang, Phan Ánh Dương (đấu kiếm, kiếm chém đồng đội nam); Thể thao điện tử (Arena of Valor (AOV) đồng đội nam) HCB (7): Ngô Ngọc Linh Chi (boxing, 48kg nữ); Nguyễn Huyền Trân (boxing, 57kg nữ); Nguyễn Tiến Nhật, Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Phước Đến (đấu kiếm, đồng đội kiếm 3 cạnh nam); Trần Văn Trường Vũ (vật, 86kg); Hoàng Ngọc Mai (boxing, 70kg nữ); Nguyễn Văn Đương (boxing, 57kg nam); Bùi Phước Tùng (boxing, 70kg nam) HCĐ (4): Nguyễn Anh Tú (bóng bàn, đơn nam); Đấu kiếm (đội kiếm liễu nữ); bóng chuyền bãi biển nam; Đặng Hoàng Tú, Đinh Anh Tuấn (nhảy cầu, cầu mềm 3m); Đấu kiếm (kiếm liễu nữ đồng đội)

Sau ngày 18/12, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 73 HCV, 72 HCB và 99 HCĐ, tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Trong ngày thi đấu hôm nay, thành tích của Đoàn Thể Thao Việt Nam được kỳ vọng sẽ cải thiện mạnh mẽ khi có nhiều vận động viên tham dự các nội dung thế mạnh như vật (4 vận động viên thi đấu), boxing (6 trận chung kết), đua thuyền truyền thống (4 nội dung chung kết)....

Phạm Quang Huy sẽ tranh tài ở nội dung 25m súng ngắn nhanh nam (Ảnh: Thành Đông).