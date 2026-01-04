Video
video cùng chuyên mục

Dốc Thẩm Mã ở Hà Giang không còn chỗ trống

Dốc Thẩm Mã ở Hà Giang cũ trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch đông kín khách du lịch trong nước và quốc tế.
Đọc thêm : Hà Giang đông và tắc ngoài sức tưởng tượng, nhiều khách phải quay đầu