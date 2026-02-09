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Độc đáo lễ thượng nêu ở Di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ

Để chào đón xuân Bính Ngọ 2026, tại Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tái hiện lại lễ thượng nêu, thả cá ông Công, ông Táo.
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