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Độc đáo khuôn viên một trường đại học là nơi trú ngụ của 15 loài chim nước

Nơi đây ghi nhận hệ sinh thái chim nước với hơn 10.000 cá thể sinh sống, trong đó có loài được ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam.
Đọc thêm : Độc đáo khuôn viên một trường đại học là nơi trú ngụ của 15 loài chim nước