Độc đáo cuộc đua xe bay tại Mỹ

Một cuộc đua dành cho phương tiện bay cá nhân có người lái đã được diễn ra tại thành phố Bentonville, bang Arkansas (Mỹ), với sự tham gia của 4 vận động viên.
