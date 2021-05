Doanh nghiệp tự giá cắt gọt thùng 4 xe Howo

Sáng ngày 14/4, trước sự chứng kiến của lực lượng thanh tra giao thông – Sở Giao thông vận tải Nghệ An, Công ty CP Bình Minh, Công ty CP Hoàng Hồng Phúc (có địa chỉ tại Tp. Vinh, Nghệ An) đã tổ chức cắt gọt, tại kích thước thành thùng xe Howo mà trước đó 2 doanh nghiệp này đã cơi nới. Cả 4 xe Howo của hai doanh nghiệp này trước đó đã tự ý cơi nới thành thùng lên 1,5m (trong khi kích cỡ chuẩn theo thiết kế của thùng xe này là 50cm). 4 chiếc xe này cũng đã từng bị lực lượng thanh tra giao thông Nghệ An lập biên bản xử phạt hành chính và buộc phải hạ chiều cao thành thùng. Tuy nhiên, hai doanh nghiệp này vẫn tiếp tục cơi nới chiều cao lên gấp đôi.