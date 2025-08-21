Video
Doanh nghiệp tặng bánh trung thu cho nhân viên

Nhiều doanh nghiệp đã chốt đơn và tặng quà sớm cho nhân viên trước thềm 2/9.
