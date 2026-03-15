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Đoàn xe hoa rực rỡ diễu hành cổ động ngày bầu cử ở TPHCM

Sáng 15/3, xe hoa tuyên truyền diễu hành qua nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM, mang theo cờ hoa và khẩu hiệu cổ động ngày bầu cử.
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