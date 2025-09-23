Video
video cùng chuyên mục

Đoàn xe của ông Marcon bị cảnh sát Mỹ chặn ở New Yorrk

Đoàn xe của Tổng thống Pháp Emmanuel Marcon bị cảnh sát Mỹ chặn ở New York, buộc phải nhường đường cho đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Đọc thêm : Tổng thống Pháp bị cảnh sát New York chặn vì đoàn xe của Tổng thống Trump