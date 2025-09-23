Tổng thống Pháp bị cảnh sát New York chặn vì đoàn xe của Tổng thống Trump

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi điện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông bị cảnh sát chặn trên đường phố New York để nhường đường cho đoàn xe của Tổng thống Mỹ (Ảnh: APA).

Theo Telegraph, sau một bài phát biểu dài tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) ở New York, Mỹ ngày 22/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trở về đại sứ quán để nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, đêm hôm đó đã trở thành một kỷ niệm khó quên khi ông bị cảnh sát New York chặn lại để nhường đường cho đoàn xe hộ tống của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sự việc khiến Tổng thống Pháp bị mắc kẹt ngay trên đường phố New York do toàn bộ các tuyến đường đều bị cấm để phục vụ đoàn xe của nhà lãnh đạo Mỹ.

Có chút lúng túng, ông Macron bước ra khỏi xe và tiến đến chỗ cảnh sát để hỏi lý do cấm đường. Một đoạn video ghi lại sự việc đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

“Tôi xin lỗi, thưa ngài Tổng thống. Giờ tất cả đều bị chặn rồi”, một sĩ quan cảnh sát nói với ông Macron.

Khi các cảnh sát giải thích rằng đoàn xe của ông Trump sắp đi qua, ông Macron đã gọi điện cho Tổng thống Mỹ với giọng điệu hài hước, ngay khi đang đứng ngoài đường.

Đoàn xe của ông Marcon bị cảnh sát Mỹ chặn ở New York để nhường đường cho đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump (Video: RT).

Đứng gần hàng rào chắn, trước sự chứng kiến của đám đông New York, ông Macron vui vẻ gọi điện cho ông Trump để “xin mở đường”. “Chào ngài Tổng thống? Ông thử đoán xem chuyện gì vừa xảy ra? Tôi đang phải đứng ngoài đường vì tất cả đều bị chặn cho đoàn xe của ngài”, ông Macron nói qua điện thoại.

Tuy nhiên, đến lúc đó đoàn xe của ông Trump đã đi qua, và đường được mở lại cho người đi bộ.

Tổng thống Pháp không quay lại xe mà tiếp tục đi bộ về phía đại sứ quán, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với ông Trump. Với người dân New York, đây là một cảnh tượng hiếm thấy: một Tổng thống Pháp đi bộ trên phố mà không có sự rình rang và lực lượng an ninh đông đảo như thường lệ.

Trên đường đi, ông Macron thoải mái chụp ảnh và selfie cùng người dân. Theo báo La Dépêche, một người thậm chí còn được nhìn thấy hôn lên trán ông.

Trước đó trong ngày, tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Macron đã tuyên bố Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine, đồng thời kêu gọi khôi phục giải pháp 2 nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên giữa Israel và Palestine.

Ông Macron nhấn mạnh “thời khắc hòa bình đã đến” và “không có gì biện minh cho cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza”. Pháp đã cùng với một loạt quốc gia khác, bao gồm Australia, Anh, Canada và Bồ Đào Nha, thực hiện bước đi này.

Tổng thống Trump dự kiến có bài phát biểu vào khoảng 10h sáng ngày 23/9 theo giờ địa phương (21h hôm nay giờ Việt Nam) tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, nơi các nhà lãnh đạo thế giới đã tập trung nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập tổ chức này. Ông cũng dự kiến có các cuộc hội đàm song phương với lãnh đạo quốc tế bên lề sự kiện.