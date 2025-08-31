Video
Đoàn quân nhân nước ngoài đi giữa tiếng reo hò của người dân Việt Nam

Trên phố Tràng Thi, các đoàn quân nhân nước ngoài tham gia diễu binh đã nhận được tình cảm và sự cổ vũ nhiệt tình của người dân hai bên đường.
