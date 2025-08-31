Khoảnh khắc đoàn diễu binh nước ngoài giữa tiếng reo hò của người Việt Nam

Sáng 30/8, sau khi diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, khối quân nhân nước ngoài của Lào, Campuchia, Trung Quốc và Nga lần lượt di chuyển qua một số tuyến phố ở Hà Nội.

Trong tiếng nhạc hùng tráng, bước chân của các chiến sĩ nước ngoài vang lên rầm rập, động tác dứt khoát và đồng đều, thể hiện tinh thần kỷ luật, lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo quần chúng.

Đoàn quân nhân nước ngoài đi giữa tiếng reo hò của người dân Việt Nam (Video: Trần Thành Công, Phạm Hồng Hạnh, Cẩm Tiên).

Tại phố Tràng Thi, 4 đoàn quân nhân nước ngoài nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo người dân đứng hai bên đường. Nhiều người vẫy cờ, vỗ tay, hô vang lời chào.

Trên phố Nguyễn Thái Học, đoàn quân nhân Trung Quốc hát vang ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng", người dân hai bên đường đã cùng hòa giọng với các chiến sĩ tạo nên bầu không khí hân hoan, sôi động.

Đặc biệt, trong khoảnh khắc khối quân đội Trung Quốc dừng lại trên phố Tràng Thi, hàng nghìn người hò reo không ngớt. Nhiều người tranh thủ dùng điện thoại, máy ảnh ghi lại hình ảnh này.

Lan Anh (25 tuổi, sống ở Hà Nội) thức trắng đêm, chờ xem tổng duyệt sáng 30/8. Trong buổi sơ duyệt diễn ra cách đây vài ngày, cô gái ngồi ở khu vực đường Thanh Niên để ngắm khí tài, thiết bị quân sự. Lần này, cô muốn được nhìn thấy các đoàn quân nhân nước ngoài nên lựa chọn chỗ ngồi trên phố Tràng Thi.

"Tôi chờ đợi gần 12 tiếng để được nhìn thấy 4 đoàn quân nhân nước ngoài. Khi lần lượt từng đoàn đi qua, tôi ấn tượng với vẻ điển trai, phong thái nghiêm nghị cùng những bước chân dứt khoát. Khoảnh khắc đó khiến tôi cảm thấy công sức chờ đợi nhiều tiếng rất xứng đáng", Lan Anh nói.

Trong khi đó, chị Phương Thảo (sống ở Hưng Yên) không giấu được vẻ hân hoan khi tận mắt chứng kiến các đoàn quân nhân nước ngoài diễu binh trên đường phố Hà Nội.

"Nhìn thấy những bước chân uy nghiêm, nhịp nhàng của các quân nhân nước ngoài tại Việt Nam, tôi cảm nhận bầu không khí hữu nghị và sự gắn kết giữa Việt Nam với nước bạn. Thế hệ hôm nay phải nỗ lực để giữ gìn được hoà bình, độc lập mà cha anh đã chiến đấu bền bỉ để giành được", chị Thảo cho biết.